



Эмир Катара: Израиль отвечает на инициативы мира "большим экстремизмом"

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани раскритиковал Израиль на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.



"Израиль отвечает на арабские инициативы мира и нормализации еще большей непримиримостью и экстремизмом, что демонстрируется составом коалиции и дальнейшим расширением поселений, в дополнение к иудаизации Иерусалима, нападениям на священные места и драконовские меры против жителей Газы", - возмутился он.



Он также возмутился "непримиримостью" со стороны Израиля в отношении "решения о создании двух государств", которое позволило бы палестинцам сформировать собственное "палестинское государство".



Такие слова прозвучали на фоне заявления Нетаниягу о том, что Израиль стоит на пороге достижения исторического соглашения о нормализации отношений с Саудовской Аравией.