



“Эль-Аль” нашла альтернативный экипаж для полета Нетаниягу в Италию

Пилоты национальной авиакомпании Израиля “Эль-Аль” проигнорировали тендер по полету премьер-министра Биньямина Нетаниягу и его супруги в Рим для государственного визита в Италию, запланированного на конец этой недели , сообщила авиакомпания “Эль-Аль” в воскресенье.



Крайний срок тендера, объявленного национальной авиакомпанией Израиля, как это требуется, когда премьер-министр собирается вылететь на коммерческой авиалинии, истек в 14:00 в воскресенье и был встречен бойкотом пилотов и бортпроводников “Эль-Аль”, которые отказались воспользоваться возможностью.



В воскресенье вечером “Эль-Аль” объявила, что наконец-то нашла команду, которая отправит пару Нетаниягу в Италию.



В заявлении, опубликованном после истечения крайнего срока, “Эль Аль” сообщила, что “вопрос укомплектования экипажем рейса премьер-министра еще не решен из-за нехватки квалифицированных пилотов в нашей эскадрилье Boeing 777 и других причин”. Согласно протоколу “Эль-Аль”, комиссар эскадрильи обязан пилотировать полет премьер-министра.



