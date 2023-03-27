



Экс-президент Тайваня прибыл в Китай

Экс-президент Тайваня Ма Инцзю стал в понедельник первым действующим или бывшим тайваньским лидером, посетившим материковый Китай после коммунистической революции 1949 года, заявив, что надеется установить мир и улучшить отношения.



В офисе Ма сообщили, что экс-президента встретили в шанхайском аэропорту Пудун официальные лица, в том числе Чэнь Юаньфэн, заместитель главы китайского Управления по делам Тайваня. Визит подвергся критике со стороны правящей Демократической прогрессивной партии преемника Ма Цай Инвэнь.



Выступая перед журналистами перед отлетом из главного международного аэропорта Тайваня в Таоюане, 73-летний Ма сказал, что он "очень счастлив" отправиться в поездку, где он поговорит со студентами и отдаст дань уважения могилам своих предков в Китае.



Ма, находившийся у власти с 2008 по 2016 год, является первым бывшим или действующим президентом Тайваня, посетившим Китай после того, как побежденное правительство Китайской Республики бежало на Тайвань в 1949 году в конце гражданской войны с коммунистами.



Поездка проходит во время обострения напряженности в отношениях между Пекином и Тайбэем, поскольку Китай продолжает оказывать военное и политическое давление, пытаясь заставить демократический Тайвань признать китайский суверенитет.



"Помимо того, что я собираюсь сделать подношения своим предкам, я также надеюсь улучшить нынешнюю атмосферу по обе стороны пролива, чтобы мир мог наступить быстрее", — сказал Ма.



Правящая на Тайване ДПП заявила, что визит Ма неуместен, учитывая, что бывший давний союзник Тайваня Гондурас накануне разорвал отношения с Тайбэем в пользу Пекина.



Ма является высокопоставленным членом главной оппозиционной партии Тайваня, которая выступает за тесные связи с Китаем, хотя решительно отрицает свою поддержку Пекина.



Китай отверг неоднократные призывы Цай к переговорам, считая ее сепаратисткой. Она говорит, что только жители Тайваня могут решать свое будущее.



Ма не планирует встречаться с кем-либо из высокопоставленных китайских чиновников, но глава его фонда сказал на прошлой неделе, что Ма будет "в распоряжении принимающей стороны", если они организуют такую ​​встречу.



И сторонники, и противники были в аэропорту в момент отъезда Ма. Демонстрантам из группы, выступающей за независимость Тайваньского республиканского управления, разрешили короткую акцию протеста в аэропорту, после чего их вытеснила полиция.

