



Египет запретил ношение хиджаба и никаба в школах

Египет объявил 22 сентября, что ношение хиджабов или никабов в школах запрещено.



“Правительство Египта приняло решение ограничить ношение никаба (закрывающего все лицо) девочками в школах в новом учебном году, который начинается 30 сентября этого года”, – сообщило министерство образования.



По словам министра, волосы покрывать разрешено, но лица учениц должны быть открытыми. Кроме того, без одобрения Управления образования запрещено использование моделей или иллюстраций, рекламирующих покрытие волос. Если девочка захочет носить покрытие для волос, даже если это будет по-прежнему разрешено, министр образования хочет убедиться, что на нее не оказывают давления со стороны членов “Братьев-мусульман”.



Это новое правило следует интерпретировать как часть войны, которую правительство Ас-Сиси ведет против членов “Братьев-мусульман”. Это еще одно оружие, которое будет использовано против членов группировки, которые намерены продолжать настаивать на том, чтобы их женщины носили если не никаб, то, по крайней мере, хиджаб. А теперь в результате их детей могут исключить из школы.

