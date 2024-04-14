



Египет обеспокоен атакой Ирана на Израиль

Министерство иностранных дел Египта прокомментировал массированный запуск ударных БПЛА и ракет с территории Ирана в сторону Израиля.



"Выражаем глубокую обеспокоенность запуском иранских БЛА против Израиля и признаками опасной эскалации отношений между двумя странами. Призываем к максимальной сдержанности, чтобы спасти регион и народы от нестабильности и напряженности", - сказано в заявлении.



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В МИД Египта отметили, что необходимо попытаться сдержать ситуацию, остановить эскалацию и предотвратить риск скатывания региона к опасной нестабильности и угрозе интересам народов.