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Джонсон станет главой партийной группы "Консервативные друзья Украины"
02.10.2022 23:58 Евгения Маркова

Джонсон станет главой партийной группы "Консервативные друзья Украины"

Бывший британский премьер займет должность главой партийной группы "Консервативные друзья Украины". Об этом пишет газета The Daily Telegraph. 

Такое заявление было сделано в ходе одного из мероприятий съезда правящей Консервативной партии в Бирмингеме.

- Я очень счастлив, что я освобождаю место для нового президента группы "Консервативные друзья Украины" для того, кто по многим аспектам является самым очевидным и наиболее заслуживающим кандидатом на эту роль. Он был первым человеком не только в этой стране, но и во всем западном мире, который столь явно высказался в поддержку [украинского] народа. Я рад, что новым президентом будет Борис Джонсон, - пояснил действующий глава группы депутат Палаты общин британского парламента Джон Уиттингдейл.

Группа "Консервативные друзья Украины", учрежденная в марте текущего года, объединяет членов Консервативной партии, которые поддерживают украинское правительство в условиях специальной военной операции России. В состав группы входят не только парламентарии, но и члены муниципальных советов, а также рядовые партийцы.

После того, как Джонсон оставил пост премьер-министра Великобритании, он продолжил быть депутатом Палаты общин. В июле мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что Джонсон стал почетным гражданином города в знак благодарности за поддержку украинских властей.

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