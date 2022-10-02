



Джонсон станет главой партийной группы "Консервативные друзья Украины"

Бывший британский премьер займет должность главой партийной группы "Консервативные друзья Украины". Об этом пишет газета The Daily Telegraph.



Такое заявление было сделано в ходе одного из мероприятий съезда правящей Консервативной партии в Бирмингеме.



- Я очень счастлив, что я освобождаю место для нового президента группы "Консервативные друзья Украины" для того, кто по многим аспектам является самым очевидным и наиболее заслуживающим кандидатом на эту роль. Он был первым человеком не только в этой стране, но и во всем западном мире, который столь явно высказался в поддержку [украинского] народа. Я рад, что новым президентом будет Борис Джонсон, - пояснил действующий глава группы депутат Палаты общин британского парламента Джон Уиттингдейл.



Группа "Консервативные друзья Украины", учрежденная в марте текущего года, объединяет членов Консервативной партии, которые поддерживают украинское правительство в условиях специальной военной операции России. В состав группы входят не только парламентарии, но и члены муниципальных советов, а также рядовые партийцы.



После того, как Джонсон оставил пост премьер-министра Великобритании, он продолжил быть депутатом Палаты общин. В июле мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что Джонсон стал почетным гражданином города в знак благодарности за поддержку украинских властей.