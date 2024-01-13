



Две страны отказались поддерживать удары по хути в Йемене

Две страны, Франция и Италия, отказались поддерживать удары по объектам хути в Йемене.



По данным The Telegraph, Париж не подписал заявление международной коалиции.



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"Париж опасается, что, присоединившись к ударам под руководством США, он потеряет все рычаги влияния на переговоры по разрядке напряженности между Хизбаллой и Израилем", - сказал французский чиновник.



По данным Reuters, Италия тоже отказалась принимать участие в операции, отклонив просьбу США и Великобритании присоединиться. По словам источника в итальянском правительстве, Рим предпочел проводить "спокойную политику" в Красном море.