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Две страны отказались поддерживать удары по хути в Йемене
13.01.2024 10:47 Алина Груднева

Две страны отказались поддерживать удары по хути в Йемене

Две страны, Франция и Италия, отказались поддерживать удары по объектам хути в Йемене.

По данным The Telegraph, Париж не подписал заявление международной коалиции. 

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"Париж опасается, что, присоединившись к ударам под руководством США, он потеряет все рычаги влияния на переговоры по разрядке напряженности между Хизбаллой и Израилем", - сказал французский чиновник.

По данным Reuters, Италия тоже отказалась принимать участие в операции, отклонив просьбу США и Великобритании присоединиться. По словам источника в итальянском правительстве, Рим предпочел проводить "спокойную политику" в Красном море.

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