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Дом Москвы стал собственностью Латвии: в РФ негодуют
12.01.2024 05:45 Алина Груднева

Дом Москвы стал собственностью Латвии: в РФ негодуют

Сейм Латвии официально принял закон, благодаря которому культурно-деловой центр "Дом Москвы" переходит в собственность государства.

Это решение поддержали 70 депутатов, против выступили 11, а девять воздержались.

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По данным комиссии по вопросам нацбезопасности Латвии, центр под видом культурных и образовательных мероприятий занимался политической деятельностью, угрожающей безопасности  страны. Теперь до марта должны решить вопрос о том, как в дальнейшем использовать это здание.

В российском посольстве уже отреагировали на решение Сейма. Дипломаты обозвали передачу "Дома Москвы" "правовым произволом и актом государственного грабежа".

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