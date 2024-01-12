Дом Москвы стал собственностью Латвии: в РФ негодуют
Сейм Латвии официально принял закон, благодаря которому культурно-деловой центр "Дом Москвы" переходит в собственность государства.
Это решение поддержали 70 депутатов, против выступили 11, а девять воздержались.
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По данным комиссии по вопросам нацбезопасности Латвии, центр под видом культурных и образовательных мероприятий занимался политической деятельностью, угрожающей безопасности страны. Теперь до марта должны решить вопрос о том, как в дальнейшем использовать это здание.
В российском посольстве уже отреагировали на решение Сейма. Дипломаты обозвали передачу "Дома Москвы" "правовым произволом и актом государственного грабежа".