



До 100 тысяч евро: В Италии хотят ввести штрафы за использование англицизмов

Партия "Братья Италии" действующего премьер-министра Джорджии Мелони в пятницу представила законопроект, предлагающий ввести штрафы в размере до 100 тысяч евро за использование иностранных слов, прежде всего английских, вместо итальянских. Об этом пишет Reuters.



В предложенном законопроекте отмечается, что распространение английского языка "унижает и умаляет" итальянский и является "еще более негативным и парадоксальным", учитывая, что Великобритания вышла из Европейского Союза.

"Это не просто вопрос моды, ведь мода проходит, а англомания имеет последствия для общества в целом", – считают авторы законопроекта.

Закон обяжет все государственные и частные организации использовать именно итальянский во время презентации товаров и услуг. Кроме того, все названия и аббревиатуры на обозначение должности в компаниях в Италии должны быть написаны на итальянском, иностранные слова допускаются только в том случае, если их невозможно перевести.



Как отмечает Reuters, в правительстве Мелони в настоящее время существует новое министерство по вопросам местного производства, в названии которого используется англицизм Made in Italy, да и сама премьер Италии время от времени пользуется иностранными словами в своих речах.



Законопроект появился через несколько дней после того, как правительство Италии предложило запретить использование искусственно созданных продуктов питания, чтобы защитить агропродовольственное наследие страны.