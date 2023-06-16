



Для Европы важнее израильские ПРО чем мираж "Палестины"

Израиль создает первую в мире систему противовоздушной обороны, предназначенную для перехвата гиперзвуковых ракет,. Это стало серьезным вызовом России и Ирану, которые утверждают, что такие ракеты невозможно сбить.



Израильская оборонная компания Rafael работает над новой системой "Sky Sonic", специально предназначенной для перехвата гиперзвуковых ракет, которые могут летать в верхних слоях атмосферы и двигаться со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука.



Система Sky Sonic "позволит нам перехватывать все виды гиперзвуковых угроз - гиперзвуковые баллистические ракеты, гиперзвуковые крылатые ракеты", - сказал агентству Рейтер председатель совета директоров компании Rafael Advanced Defense Systems Ltd Юваль Штайниц.



В CGI-видео демонстрации, предоставленной компанией Rafael, показан пуск ракеты-перехватчика с наземной батареи. Боеголовка перехватчика отделяется и летит в сторону приближающейся ракеты.



Представитель компании Rafael заявил, что Sky Sonic скоро пройдет летные испытания, но не сообщил, когда система будет готова. Израильские военные не прокомментировали это заявление, в то время как Пентагон был проинформирован о проекте, сообщает Reuters.



Это заявление намекает на потенциальную новую эру европейской противовоздушной обороны, в которой Израиль - который также продает Германии ПРО Arrow 3 стоимостью 3 миллиарда фунтов стерлингов - играет главную роль.



Однако, поскольку Sky Sonic все еще находится в стадии разработки, а Израиль по-прежнему не желает оказывать Киеву военную поддержку, маловероятно, что он будет развернут в Украине в ближайшем будущем.



И Россия, и Иран в последние месяцы активизировали производство гиперзвуковых ракет на фоне заявлений о невозможности их перехвата, что может стать серьезной оборонной головной болью для Израиля, Украины и их союзников.



Российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал" уже обстреливают украинские города, а новая иранская ракета "Фаттах" была направлена на Тель-Авив, возможно, для сдерживания потенциального удара Израиля по ядерной программе режима.



Тегеран также отправляет сотни, если не тысячи ракет и беспилотников в Москву для использования против Украины, а взамен собирается получить мощные российские истребители, которые могут быть использованы режимом для нападения на Израиль.



"Война в Украине и использование Россией там иранских беспилотников изменили приоритеты Европы и создали новые возможности для углубления взаимодействия с Израилем", - сказал Хью Ловатт, старший аналитик по Ближнему Востоку Европейского совета по международным отношениям.



"Столкнувшись с новым набором вызовов безопасности, исходящих от России, ЕС и его государства-члены теперь все чаще рассматривают Израиль как важного партнера по безопасности, который может предоставить доступ к ценному военному оружию и кибертехнологиям", - добавил он.



"Для многих европейских столиц, включая убежденных сторонников прав палестинцев, интересы национальной безопасности преобладают над озабоченностью по поводу действий Израиля против палестинцев".

