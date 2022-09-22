



Директор больницы "Ихилов" планирует начать политическую карьеру

Генеральный директор больницы "Ихилов" в Тель-Авиве профессор Рони Гамзо, который ранее занимал пост руководителя национального проекта по преодолению пандемии коронавируса, ушел со своего поста.



В специальном послании он известил о своей скорой отставке мэрию Тель-Авива.



"Полагаю, что способность уйти с высшей должности в системе здравоохранения и освободить дорогу молодому поколению менеджеров и управленцев является обязательной в сложившейся ситуации несмотря на то, что я чувствую достаточный опыт для решения любых оперативных проблем. В этом проявляются основные навыки социального лидерства. Я не намерен уходить из больницы. Стремлюсь возглавить совет директоров госпиталя, чтобы обеспечить его дальнейшее развитие с целью предоставления наилучших услуг населению Израиля.

Возможно, я начну собственную политическую карьеру, не получив к настоящему моменту предложений ни от одной из существующих партий", - сказал бывший гендиректор Минздрава Израиля.



По данным 12 канала, Гамзо может принять участи ев выборах следующего мэра Тель-Авива.