



Дери: призывы к переговорам — просто попытка сорвать план реформы

Председатель ШАС Арье Дери раскритиковал лидеров оппозиции и президента Ицхака Герцога за призывы к диалогу относительно плана судебной реформы.



По его словам, это является попыткой подорвать ее.



"Мы открыты для обсуждения. Вы не можете использовать переговоры для того, чтобы остановить процесс, чего вы так жаждите", - отметил он.



По словам Дери, он считает, что необходимо "искоренить" это явление.



"Каждый, кто делает такой звонок, должен знать, что он изгой общества", — считает Дери.

