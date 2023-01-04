



Дери: БАГАЦ не аннулирует решение двух миллионов израильтян

Министр внутренних дел Арье Дери считает, что БАГАЦ не аннулирует его назначение на эту должность.



Таким образом он ответил на слова юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара.



"Я верю и рассчитываю на то, что БАГАЦ, собравшись в составе расширенной коллегии из 11 судей, прислушается к голосам более 2 миллионов граждан Израиля и 400 000 избирателей ШАС, которые хотят видеть меня министром", — сказал Дери.



Ранее Бахарав-Миара призвала БАГАЦ аннулировать его назначение на пост министра, отметив, что оно выходит "за рамки разумного".