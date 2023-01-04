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Бахарав-Миара требует аннулировать назначение Дери
04.01.2023 16:40 Алина Груднева

Бахарав-Миара требует аннулировать назначение Дери

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара призвала БАГАЦ аннулировать назначение Арье Дери на пост министра.

Соответствующее заявление она сделала в среду, 4 января.

"Назначение Дери министром радикально выходит за рамки разумного и считается недействительным", - подчеркнула она.

По словам Бахарав-Миара, в 2015 и 2016 годах БАГАЦ уже определил, что его назначение министром "выходит за рамки разумного".

"Правительство не придавало должного значения серьезности неоднократных нарушений депутатом Кнессета, которые несут в себе моральную распущенность, и не уделяло должного внимания вопросам этики и верховенства закона", — отметила она.

 

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