



Бахарав-Миара требует аннулировать назначение Дери

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара призвала БАГАЦ аннулировать назначение Арье Дери на пост министра.



Соответствующее заявление она сделала в среду, 4 января.



"Назначение Дери министром радикально выходит за рамки разумного и считается недействительным", - подчеркнула она.



По словам Бахарав-Миара, в 2015 и 2016 годах БАГАЦ уже определил, что его назначение министром "выходит за рамки разумного".



"Правительство не придавало должного значения серьезности неоднократных нарушений депутатом Кнессета, которые несут в себе моральную распущенность, и не уделяло должного внимания вопросам этики и верховенства закона", — отметила она.



