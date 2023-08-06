



Депутаты Кнессета: левые идеи отравили верхушку ШАБАКа

Депутат Тали Готлиб (Ликуд) в интервью Ynet Live обрушилась на главу ШАБАКа Ронена Бара.



Депутат сказала, что "идеи левых дошли и до верхушки ШАБАКа".



Сегодня утром стало известно, что Бар представил премьер-министру Биньямину Нетаниягу предупреждение, согласно которому "еврейский терроризм разжигает палестинский терроризм". Готлиб сказал, что "тайминг заявления главы ШАБАК - просто возмутительный".



Депутат Лимор Сон Хар Мелех (Оцма Йегудит) в интервью Ynet Live обрушилась с критикой на верхушку армии и спецслужб: "Мы видим, что они запутались и не видят, кто враг, и не знают, как сдерживать и громить врага, поэтому мы сталкиваемся с такими искаженными определениями - о ком надо беспокоиться и с кем надо бороться".



Сон Хар-Малех, чей бывший пресс-секретарь Элиша Яред был арестован по подозрению в соучастии в убийстве палестинца Кусая Матана вчера в деревне Бурка, заявил, что "я глубоко ценю солдат и бесконечно люблю этих людей, сотрудников служб безопасности. Но сегодня невозможно игнорировать тот факт, что в рядах старших командиров распространилось восприятие и политика, которая, как я уже говорила, не знает, как отличить врага от собственного народа. Не знают, как отличить тех, кого следует защищать. Это особенно видно в их отношении к жителям Иудеи и Самарии".



Она добавила: "К сожалению, сегодня уже все знают, что в армии и в системе безопасности существует "стеклянный потолок" - продвигают только людей с очень определенным мнением, а тех, кто думает по-другому, не продвигают. И эти люди придерживаются взглядов, которые очень, очень разрушительны для народа Израиля".