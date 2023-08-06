



Глава ШАБАКа: еврейский терроризм разжигает терроризм палестинский



По словам главы ШАБАКа Ронена Бара, обращенным к премьер-министру, еврейский терроризм разжигает палестинский - и в выигрыше оказываются ХАМАС и Исламский джихад.



Бар также предупреждает о возможных похищениях израильтян в арабских деревнях. Кроме этого, он говорит, что из-за большого количества батальонов ЦАХАЛа на территориях наносится ущерб подготовке пехотных подразделений.



Портал ynet пишет, что службы безопасности вынуждены бороться не только с палестинским террором, но и с ростом еврейского терроризма, который, в свою очередь, подпитывает палестинский терроризм.



Согласно заявлениям главы ШАБАК, которые он привел в своей оценке ситуации на совещании с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, еврейский терроризм разжигает палестинский терроризм и вовлекает в круг убийц тех, кого раньше там не было. Бар утверждает, что шок, который испытывают палестинцы из-за атак поселенцев, и значительный материальный ущерб приведут к актам и в результате прольется еврейская кровь, как это произошло после убийства семьи Довабше в Дума. Начальник Генштаба Герци Халеви также утверждает, что подобные события усиливают мотивацию к терроризму.

