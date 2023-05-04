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Депутат “Оцма Йегудит“ сфабриковал участие жителя Сдерота в прямом эфире
04.05.2023 16:19 Ирина Демьянова

Депутат “Оцма Йегудит“ сфабриковал участие жителя Сдерота в прямом эфире

Депутат Кнессета “Оцма Йегудит“ Альмог Коэн был заснят на камеру в среду, когда велел жителю Сдерота прервать свое интервью в прямом эфире с 13-м каналом, чтобы спровоцировать конфликт. 

Коэн был в Сдероте в среду, чтобы выразить поддержку и солидарность с местными жителями, которые за последние несколько дней  стали целью десятков ракет ХАМАС.

Когда Коэн готовился к интервью на месте с ведущим 13-го канала Ури Кориэлем, на камеру было видно, как он инструктировал помощника сказать прохожему “включиться в трансляцию”. 

"Скажи ему, чтобы он сказал что-нибудь, что может поддержать меня, - сказал Коэн своему помощнику, - но убедись, что это будет против правительства".

“Жители Сдерота не будут убиты в Государстве Израиль, — сказал человек, прервавший Коэна. - Мы не сидячие утки, чтобы нас вырезали”.

Этот разговор был непреднамеренно заснят на камеру 13 каналом и широко распространен в Твиттере. 

В четверг Коэн обратился к этому вопросу в интервью радио 103FM, сказав: “Я послал своего помощника сказать ему, чтобы он прервал трансляцию, чтобы можно было услышать крики жителей Сдерота. Я горжусь этим, мне не стыдно. Стыдно должно быть [13 каналу]”. 
 



 

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