



Депутат “Оцма Йегудит“ сфабриковал участие жителя Сдерота в прямом эфире

Депутат Кнессета “Оцма Йегудит“ Альмог Коэн был заснят на камеру в среду, когда велел жителю Сдерота прервать свое интервью в прямом эфире с 13-м каналом, чтобы спровоцировать конфликт.



Коэн был в Сдероте в среду, чтобы выразить поддержку и солидарность с местными жителями, которые за последние несколько дней стали целью десятков ракет ХАМАС.



Когда Коэн готовился к интервью на месте с ведущим 13-го канала Ури Кориэлем, на камеру было видно, как он инструктировал помощника сказать прохожему “включиться в трансляцию”.



"Скажи ему, чтобы он сказал что-нибудь, что может поддержать меня, - сказал Коэн своему помощнику, - но убедись, что это будет против правительства".



“Жители Сдерота не будут убиты в Государстве Израиль, — сказал человек, прервавший Коэна. - Мы не сидячие утки, чтобы нас вырезали”.



Этот разговор был непреднамеренно заснят на камеру 13 каналом и широко распространен в Твиттере.



В четверг Коэн обратился к этому вопросу в интервью радио 103FM, сказав: “Я послал своего помощника сказать ему, чтобы он прервал трансляцию, чтобы можно было услышать крики жителей Сдерота. Я горжусь этим, мне не стыдно. Стыдно должно быть [13 каналу]”.

