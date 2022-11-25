



Давид Битан: это правительство не дотянет до конца срока своих полномочий

Недоверие между "Ликуд" и партией религиозных сионистов во время коалиционных переговоров сохранится после формирования правительства, спрогнозировал в четверг в эфире израильского радио член парламента от "Ликуд" Давид Битан.



"Я не думаю, что новое правительство дотянет до конца срока своих полномочий. Это не просто формирование правительства, потом будут проблемы. Эти вещи создадут плохую атмосферу", — сказал Битан.



Битан был единственным депутатом от "Ликуд", который критиковал лидера партии и назначенного премьер-министра Биньямина Нетаниягу за то, как последний вел коалиционные переговоры.



Битан оправдал общественную критику, заявив, что Нетаниягу действовал против него во время праймериз "Ликуд".



"Нетаниягу и главный переговорщик Ярив Левин должны были предположить, что председатель партии "Религионый сионизм" Бецалель Смотрич будет жестким и выдвинет много требований", — сказал Битан в интервью.



Битан утверждал, что семена преувеличенных требований были посеяны в течение последних полутора лет в оппозиции, где "для сохранения единства Ликуд все время складывался".



В среду "Ликуд" и религиозные сионисты обменялись публичными обвинениями в отношении того, кто несет ответственность за задержку переговоров. Религиозные сионисты заявили, что пошли на ряд уступок с тех пор, как две недели назад впервые перечислила свои требования, но во вторник "Ликуд" нарушил все свои обещания, фактически вернув стороны к исходной точке. По словам партии, избиратели выбрали партию Смотрича для реализации правой повестки дня, и Смотрич не пойдет на компромисс в получении необходимых для этого инструментов.



Одним из главных пунктов его повестки дня является контроль над гражданскими делами поселенцев, а также действия против палестинцев, незаконно захвативших части Зоны C.



На неделе "Ликуд" опубликовал заявление о том, что он достиг договоренности с "Яадут а-Тора", но только для того, чтобы партия опровергла это заявление, как не соответствующее действительности. "Яадут а-Тора" предложили меньше по сравнению с другими партиями, она не встречалась с "Ликудом" два дня и "разъярена" его поведением, заявили в партии.



"Оцма Иегудит" также не достигла договоренностей с "Ликуд". Она настаивает на получении министерства по развитию периферии, Негева и Галилеи, которое в настоящее время предназначено для ШАС.



Сообщается, что в среду партия отклонила предложение принять вместо этого министерство сельского хозяйства, а также отказалась от предложения разделить министерство на две части и получить министерство Негева и Галилеи, чтобы министерство развития периферии перешло к ШАС.

