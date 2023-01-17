



Депутат Кнессета назвал владельцев супермаркетов "свиньями и магнатами"

Между депутатом Михаэлем Битоном и владельцем сети супермаркетов Рами Леви произошла словесная перепалка в Кнессете.



Ссора вспыхнула во время заседания экономической комиссии Кнессета по вопросу о повышении цен на продукты питания и его влиянии на стоимость жизни, сообщает Jerusalem Post.



Депутат Михаэль Битон позже выступил на радио 103FM и рассказал об инциденте, обвинив Рами Леви в неуважении.



"Депутаты Кнессета являются владельцами дома, и независимо от того, кто является гостем в Кнессете, он будет относиться к членам Кнессета с уважением. Я объяснил, что пищевые цепи несут ответственность за себестоимость продуктов, и они стараются переложить ее на других. Первое их обращение к Экономическому комитету - освободить их от маркировки продуктов, потому что это делает (продукты) более дорогими", - рассказал Битон.



Депутат продолжил: "Я видел, как Рами вошел и сел как хозяин, и мешал депутату в его обсуждениях, он вел себя так, как будто это место принадлежит ему. Рами Леви, ты стал магнатом. Рами Леви мог бы стать предпринимателем, который снизил цены, но вместо этого стал магнатом, и имеет пять миллионов шекелей в виде зарплаты и премий, еще несколько миллионов для своей семьи и сдачу принадлежащей ему собственности в аренду дочерним компаниям".



Михаэль Битон отметил: "Рами Леви не самая большая свинья… по крайней мере, он пришел в Кнессет. Но в пищевой промышленности есть свиньи. Мы несем ответственность за то, чтобы продовольственные сети участвовали в честной конкуренции, а не нарушали ее. Налицо серьезный рыночный сбой с широкой цепью нарушителей конкуренции…. Они магнаты в том смысле, что пять крупных сетей составляют 70% рынка".