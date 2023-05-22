



Депутат-харедим угрожает роспуском правительства и новыми выборами

Депутат от партии "Яадут а-Тора" пригрозил в воскресенье свергнуть правительство и отправить страну на досрочные выборы, если требование его фракции о дополнительных 600 миллионах шекелей (164 миллиона долларов) в рамках предстоящего государственного бюджета не будет удовлетворено.



Член Кнессета Исраэль Айхлер из фракции "Агудат Исраэль" в "Яадут а-Тора" сообщил новостному сайту харедим "Kikar HaShabbat", что премьер-министр Биньямин Нетаниягу уже нарушил ряд предвыборных обещаний ультраортодоксальным партиям, вынудив их пересмотреть свою поддержку правительства.



Айхлер сказал, что его фракция сначала согласилась воздержаться от своего требования о быстром принятии закона, освобождающего ультраортодоксов от военной службы, до тех пор, пока в рамках правительственного плана судебной реформы не будет принят так называемый пункт об отмене. БАГАЦ неоднократно отклонял законопроект об отмене как неконституционный, а предлагаемая оговорка о приоритете позволила бы простому большинству законодателей повторно принять закон, обойдя судебное решение.



Но поскольку судебная реформа сейчас приостановлена, а Нетаниягу неоднократно выступал против пункта о приоритете в его предложенной форме,Айхлер сказал, что его фракции "нужно будет переоценить то, что мы здесь делаем".



На вопрос интервьюера, какие еще варианты есть у его фракции, Айхлер сказал: "Возможно, есть решение, называемое выборами".



На вопрос, верит ли он, что судебная реформа в конечном итоге пройдет, Айхлер высмеял Нетаниягу: "Если бы Биби был лидером, он бы ее провел. Если только против него не будет совершен военный переворот - а это уже случилось. Я не могу осуждать того, кто устроил военный переворот. Премьер не контролирует ситуацию. Сначала ему нужно восстановить контроль".



Замечание Айхлера, похоже, было явной ссылкой на угрозу со стороны многих солдат резерва, включая пилотов ВВС и солдат спецназа, не явиться на учения или даже на боевое дежурство, если судебная реформа продолжится. Резервисты заявили, что не будут служить в армии "при диктатуре". Протест заставил министра обороны Йоава Галанта предупредить об ощутимой опасности для безопасности Израиля, что в конечном итоге вынудило Нетаниягу заморозить всю законодательную инициативу.



Ссылаясь на обещания, данные в рамках коалиционного соглашения с партией Нетаниягу "Ликуд", фракция "Агудат Исраэль", возглавляемая лидером партии и министром жилищного строительства и строительства Ицхаком Голднопфом, в течение нескольких дней угрожала выйти из коалиции и проголосовать против бюджета, если партия не получит требуемых средств.



Кнессет готовится к голосованию по общему бюджету на 2023–2024 годы, выделив 484,8 млрд шекелей в этом году и 513,7 млрд шекелей в 2024 году по сравнению с 452,5 млрд шекелей в 2022 году. Непринятие государственного бюджета до 29 мая приведет к автоматическому роспуску правительства и досрочным выборам.



Нетаниягу отверг серьезность разногласий на открытии еженедельного заседания кабинета министров в воскресенье, подчеркнув, что государственный бюджет будет принят.



"У меня есть некоторый опыт; Я прошел 20 бюджетов. Всегда возникают споры в последнюю минуту, и мы их преодолеем", — сказал премьер.



Из 13,7 млрд шекелей (3,8 млрд долларов США) в дискреционных фондах, утвержденных правительством 14 мая, около 3,7 млрд шекелей обещают потратить на увеличение бюджета на стипендии в студенческих учреждениях ультраортодоксальных ешив, несмотря на критику в отношении того, что общинные школы обходят стороной Министерство образования. надзор и не преподают основные предметы для подготовки учащихся к работе, включая математику, естественные науки и английский язык.



Еще 1,2 миллиарда шекелей предусмотрено в бюджете для частных, неконтролируемых учебных заведений, в которых также не преподаются основные предметы, такие как математика и английский язык.



Около 1 миллиарда шекелей направляется в качестве пособия на программу продовольственных талонов, которую продвигает лидер партии ШАС Арье Дери. Дополнительные средства будут направлены на ультраортодоксальное образование, строительство религиозных зданий и поддержку еврейской культуры и самобытности харедим.



Поскольку фракции требовали дополнительных средств, неназванные высокопоставленные члены коалиции заявили, что пересмотр бюджета на данном этапе после длительного процесса его утверждения в Финансовом комитете Кнессета был бы "безумием".



"Агудат Исраэль" имеет трех депутатов в Кнессете, состоящем из 120 членов, а это означает, что коалиция из 64 человек может принять бюджет без их голосов. Однако фракция призвала другую партию, входящую в состав "Яадут а-Тора" — "Дегель ха-Тора" во главе с Моше Гафни — присоединить свои четыре голоса к ее требованию.



Более того, в нескольких сообщениях говорилось, что Голдкнопф угрожал уйти в отставку с поста министра жилищного строительства и строительства, что позволило ему вернуться в Кнессет в качестве четвертого члена "Агудат Исраэль" в соответствии с так называемым норвежским законом, чтобы голосовать против бюджета.



В сообщении, опубликованном в четверг, говорится, что министр по делам Иерусалима Меир Поруш, также принадлежащий к фракции "Агудат Исраэль", угрожал сделать то же самое.