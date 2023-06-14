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Делимханов: со мной все хорошо
14.06.2023 22:05 Алина Груднева

Делимханов: со мной все хорошо

Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов, которого в СМИ прозвали "правой рукой" Кадырова, вышел на связь в Telegram.

В его аккаунте появилось сообщение о том, что все новости о его гибели или ранении в Украине являются фейком, в распространении которого он обвиняет "сатанистов и нацистов".

"Со мной все хорошо <…> Вот что значит западная свобода слова — главное — это привлечь внимание, а каким способом — не волнует", - сказано в сообщении.

Это заявление было опубликовано как бы в подтверждение слов Рамзана Кадырова, что Делимханов "жив и здоров".
 

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