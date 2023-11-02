Новости » Политика
ЧВК "Вагнер" возглавил сын Пригожина
02.11.2023 09:03 Катя Шульц

ЧВК "Вагнер" возглавил сын Пригожина

Павел Пригожин, сын Евгения Пригожина, возглавил группу "Вагнер", которая стала подразделением Росгвардии. Об этом сообщает 59.ru.

Вся структура ЧВК, теперь уже группы, останется прежней. Также на местах останутся командиры и порядок работы. Базу "Вагнера" поместили на территорию Ростовской области.

Сам Евгений Пригожин утверждал, что Павел в 18 лет прошел срочную службу, после чего незамедлительно отправился в Сирию, бывал и на Донбассе. С тех пор Павел постоянно воюет в составе "Вагнер", награжден "Черным крестом".

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы