



ЧВК "Вагнер" возглавил сын Пригожина

Павел Пригожин, сын Евгения Пригожина, возглавил группу "Вагнер", которая стала подразделением Росгвардии. Об этом сообщает 59.ru.



Вся структура ЧВК, теперь уже группы, останется прежней. Также на местах останутся командиры и порядок работы. Базу "Вагнера" поместили на территорию Ростовской области.



Сам Евгений Пригожин утверждал, что Павел в 18 лет прошел срочную службу, после чего незамедлительно отправился в Сирию, бывал и на Донбассе. С тех пор Павел постоянно воюет в составе "Вагнер", награжден "Черным крестом".



