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Четверть миллиона скорбящих пришли проститься с Елизаветой II
20.09.2022 17:39 Александр Юзовский

Четверть миллиона скорбящих пришли проститься с Елизаветой II

Более 250 000 человек пришли попрощаться с королевой Великобритании Елизаветой ІІ в Вестминстер-холле.

Согласно информации Sky News, очередь из желающих увидеть гроб королевы выстроилась вдоль реки Темзы и достигла Саутварк-парка. Людям пришлось выждать десятки часов, чтобы лишь на пару минут увидеть гроб покойной королевы.

Как заявила министр культуры Мишель Донелан, 250 000 человек - это лишь приблизительная цифра. Правительство все еще подсчитывает окончательные данные.

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