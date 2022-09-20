Четверть миллиона скорбящих пришли проститься с Елизаветой II
Более 250 000 человек пришли попрощаться с королевой Великобритании Елизаветой ІІ в Вестминстер-холле.
Согласно информации Sky News, очередь из желающих увидеть гроб королевы выстроилась вдоль реки Темзы и достигла Саутварк-парка. Людям пришлось выждать десятки часов, чтобы лишь на пару минут увидеть гроб покойной королевы.
Как заявила министр культуры Мишель Донелан, 250 000 человек - это лишь приблизительная цифра. Правительство все еще подсчитывает окончательные данные.