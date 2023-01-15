



Чехия: отставной генерал и экс-премьер вышли во второй тур президентских выборов

Генерал в отставке Петр Павел одержал незначительную победу над экс-премьером-миллиардером Андреем Бабишем в первом туре президентских выборов в Чехии в субботу, обеспечив прочную основу для второго тура через две недели, показали.



Этот пост не несет исполнительной власти, но имеет значительные полномочия по назначению премьер-министра, глав центральных банков и назначению судей в конституционный суд. Президент Чехии также имеет ограниченное право голоса в международных делах и является главнокомандующим армией.



Результаты 99,99% избирательных участков показали, что Павел победил с 35,39%, опередив Бабиша с 35,00%.



И Павел, бывший начальник Генерального штаба и председатель военного комитета НАТО, и воинственный лидер оппозиции Бабиш, который был премьер-министром в 2017-2021 годах, вероятно, будут более прозападными, чем уходящий в отставку действующий президент Милош Земан, который продвигал более тесные связи с Китаем и Россией до начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину в прошлом году.



61-летний Павел решительно настроен прозападно и поддерживает дальнейшую военную помощь Украине, а также введение евро.



Бабиш, который построил химическую, сельскохозяйственную и медийную империю, теперь зарегистрированную в трастовых фондах, будет меньшим изменением, поскольку он разделяет теплые отношения Земана с венгерским Виктором Орбаном.



68-летний Бабиш в прошлом выступал против увеличения чешской военной помощи Украине и заявил в субботу, что попытается организовать мирный саммит.



Нынешнее правоцентристское правительство, которое определяет эту политику, является одним из самых стойких сторонников Киева на Западе.



Опросы общественного мнения дают Павлу преимущество над Бабишем во втором туре, поскольку он, вероятно, привлечет больше избирателей, которые голосовали за других кандидатов в первом туре.



На третьем месте профессор экономики Данусе Нерудова с 13,9%. Она признала поражение и поздравила Павла, сказав, что встретится с ним, чтобы предложить поддержку.