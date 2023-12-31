



Чехия отказалась являться в ООН на “вызовы” России

Чешская Республика наотрез отказалась принимать участие в экстренном заседании Совбеза ООН, которое инициировала Россия 30 декабря.



Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский даже написал по этому поводу в соцсети Х:



“Мы отказываемся от того, чтобы нас куда-либо вызывала Россия. Чехия не будет служить отравленной пропаганде агрессора. Если Россия хочет обговорить в Совбезе вывод своих оккупационных войск, то мы с радостью придем на такое заседание”.



Напомним, что представители России настаивали на присутствии Чехии на этом заседании, поскольку обстрел Белгорода, как утверждает РФ, произошле при помощи чешских РСЗО Vampire.



По данным россиян, в результате обстрела в Белгороде погибло 24 человека, в том числе дети.



Великобритания на этом заседании заявила России, что обвинять русским следует прежде всего своего президента Путина.



Постпред Франции при ООН Николя Ривьер также заявил, что если бы Россия “не вторглась в Украину, нарушив статут ООН, если бы ее войска не находились на украинской земле, если бы она на протяжении многих месяцев ежедневно не обстреливала украинские города и села”, то не было бы надобности созывать Совбез ООН.

