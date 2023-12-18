



Чехия: “Орбан - это “троянский конь”

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — это “троянский конь”, который разрушает европейское единство и защищает интересы России, заявил министр по европейским делам Чехии Мартин Дворжак в воскресенье. Это заявление было сделано на фоне блокировки финансовой помощи Украине во время саммита ЕС.



“Сегодня Орбан — это тот троянский конь, который интенсивно и, к сожалению, все более и более эффективно разрушает это единство и пытается показать, что мы должны игнорировать Украину”, — заявил Дворжак во время дискуссии, транслируемой CNN Prime News в воскресенье.



По словам чешского министра ЕС, Орбан шантажирует Европу и злоупотребляет своим правом вето.



“Я думаю, что настоящее название (венгерского подхода) – шантаж. Я думаю, что настоящее имя — это злоупотребление правом вето не для защиты национальных интересов Венгрии, а для защиты интересов России”, — сказал Дворжак.



