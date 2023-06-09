



ЦАХАЛ: У нас есть ранее недоступные средства для борьбы против Ирана

Оценка взглядов министров безопасности дает основания полагать, что большинство из них проголосовали бы за операцию в Иране, если бы Нетаниягу и Галант заняли позицию в пользу такой операции. Кроме того, учитывая ястребиный характер правительства, нынешний кабинет безопасности склонен занять более активную позицию, чем предыдущие кабинеты безопасности.



Израильские официальные лица убеждены, что, несмотря на значительный прогресс, которого иранцы добились в своей ядерной программе за последнее десятилетие, оперативные возможности ЦАХАЛа и различных разведывательных служб Израиля, также значительно улучшились, и в настоящее время Израиль располагает средствами, которые он не владел в прошлом.



В течение прошлой недели ЦАХАЛ и высокопоставленные политические деятели участвовали в крупномасштабных учениях, в ходе которых моделировались несколько сценариев, в том числе требующий проведения операции в Иране в рамках войны на нескольких театрах военных действий.



Военно-политический кабинет отрабатывал ответ на описанный выше сценарий во время своего заседания в начале этой недели. Премьер-министр Нетаниягу сказал на встрече: “Реальность в нашем регионе быстро меняется. Мы не сидим сложа руки. Мы адаптируем нашу военную доктрину и наши оперативные варианты к этим изменениям и в соответствии с нашими целями, которые не изменились”.



“Мы можем действовать против иранской ядерной программы. Мы уверены, что способны справиться с любой угрозой своими силами и другими средствами”, – добавил премьер.