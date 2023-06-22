



ЦАХАЛ вводит мобильное патрулирование для подразделений на границе с Египтом

Командир бригады "Паран", полковник Идо Саад, решил прекратить занятие стоячих позиций на расстоянии десятков метров от границы с Египтом в рамках изменений, внесенных после расследования нападения, в ходе которого были убиты трое солдат из батальона "Барделас", сообщает Walla.



Саад решил с одобрения командира бригады полковника Ицика Коэна, что стоячие позиции будут заменены патрулированием на автомобилях в течении 8 часов вместо прежних 12-часовых смен, вопреки предыдущим инструкциям.



Кроме того, Саад решил значительно сократить часы работы дежурных в секторе, которые перемещаются по всему полю. Это решение было основано на выводах следствия, которые показали, что длительные смены офицеров были необоснованными, влияющими на оперативную готовность и резкость сил.

В период, предшествовавший нападению , офицеры дежурили в полевых условиях по нескольку дней, опасаясь контрабанды наркотиков .



Солдаты батальона "Барделас" также заявили, что, вопреки утверждениям высшего командования, под обрывом в самом сердце египетской территории есть дорога, ведущая прямо от позиции египетского полицейского к приграничному району.



Вполне вероятно, что террорист шел по дороге или использовал транспортное средство, которое его перевозило, а не шел по каменистой местности. Однако важно отметить, что этот вопрос все еще находится в стадии изучения.



В ходе расследования нападения солдаты сообщили, что утром в день нападения не была проведена зачистка территории, которая могла бы обнаружить проникновение террориста через брешь в ограждении или следы в этом районе.



Официальный военный источник заявил в ответ, что "в настоящее время система обороны в этом районе стала мобильной, а не стационарной, и продолжительность выполнения задач сократилась. Батальоны участвовали в соответствующих учениях, и произошел обмен батальонами между сектором Йоав и сектором бригады Паран".



Что касается неудачной зачистки местности на границе, источник сказал: "Зачистка местности проводится в широком масштабе в одном секторе в неделю, а в некоторых районах, исходя из оценки обстановки, ежедневно проводится открытие маршрутов. Место нападения не является районом, где проводится ежедневное открытие маршрутов".



ЦАХАЛ заявил: "После нападения, произошедшего на границе с Египтом, были немедленно извлечены уроки, касающиеся поведения сил. Результаты оперативного расследования были представлены семьям погибших солдат и общественности”.





