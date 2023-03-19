



Бывший управляющий Банком Израиля: Нам есть что терять

Массовые протесты против правительственного законодательства о судебной реформе продолжаются по всему Израилю уже одиннадцатую неделю. Согласно сообщению Globes, бывший управляющий Банка Израиля Яков Френкель выступил на демонстрации в Тель-Авиве.



“Я израильтянин, который опасается за Государство Израиль и народ Израиля, и поэтому я здесь. Я работал с Рабином, с Пересом, а после этого я работал с Биньямином Нетаниягу. Я работал с Ариком Шароном, Эхудом Бараком и Ольмертом. Вся эта галерея политиков никогда не знала, голосовал ли я за них, и ни один из них не спросил. Для всех них я был профессионалом, преданным и закону, и экономике, и государству”, — сказал Френкель.



“Когда я начинал 30 лет назад, было невозможно привлечь инвесторов. Была инфляция, поэтому инвесторы не хотели вкладывать деньги. Какой долгий путь мы прошли, чтобы стать нацией стартапов! Мы не должны рисковать потерять наш важный человеческий ресурс. Мы слышали главу Моссада, глав ШАБАКа, главу Комиссии по атомной энергии, офицеров АОИ, ведущих ученых. Все они делают предупреждения. Кто имеет право игнорировать это? Нам есть что терять. Все рейтинговые агентства, инвесторы, экономисты в Израиле и во всем мире предупреждают нас об опасности, с которой мы сталкиваемся“, - подчеркнул он..



Обращаясь к Нетаниягу, Френкель сказал: “Только у вас есть сила предотвратить сползание в пропасть. Прекратите сейчас же безумие и пересчитайте маршрут“.



