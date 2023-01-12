



Бывший президент Ривлин: "Израиль в опасности"

Бывший президент Реувен Ривлин раскритиковал премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра юстиции Ярива Левина, объявивших о судебной реформе.



Ривлин сказал, что правительство должно прийти к пониманию с судебной системой, а не пытаться изменить ее, сообщает Ynet.



"Мы не можем разрабатывать законы из мести или личного интереса", - подчеркнул экс-президент, добавив, что должен быть референдум.



Ривлин сказал, что выступал против активности БАГАЦа, которую продвигал бывший главный судья Аарон Барак в 1992 году, назвав это тогда "переворотом, а не революцией", и предостерег министра юстиции от того, чтобы делать то же самое сейчас..



"Когда вы подразумеваете, что Кнессет будет избирать судей, это означает, что политики могут решить, кто возглавит БАГАЦ, и это будет беспрецедентное изменение. Израиль в опасности. То, что предлагается судам, положит конец израильской демократии. Так сказал бывший председатель БАГАЦа Барак, и я с ним согласен", - заявил Реувен Ривлин.