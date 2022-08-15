



Бывший президент Афганистана объяснил свой побег из страны

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани высказался о событиях, произошедших в прошлом году, когда к власти в стране пришли представители "Талибана".



В интервью CNN Гани объяснил, почему он уехал из страны. По его словам, он это сделал, чтобы не дать талибам возможности унизить президента и заставить подписать документ, узаконивающий новое правительство.



"Причина заключалась в том, что я не хотел доставлять талибам и их сторонникам удовольствие в очередной раз унизить афганского президента и заставить его подписать документ о легитимности правительства. Я никогда не боялся", - заявил Ашраф Гани.