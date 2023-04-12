



Бывший командир Нетаниягу обвинил его в трусости и отказе служить в резерве

Шломи Рейзман, подполковник запаса и командир батальона, в котором служил Биньямин Нетаниягу, написал письмо премьер-министру Биньямину Нетаниягу после его выступления. Под заголовком "Биби, давай поговорим о твоих резервистах" Рейзман пишет Нетаниягу: "Ты - отказник".





Рейзман в ярости от руководства страны из-за того, что не осудило своих министров, атаковавших пилотов ВВС, и пишет о Нетаниягу следующее: "Во время Первой ливанской войны покойный Дани Б. поделился со мной, кто поставил перед вами задачу в рамках службы в резерве. Задание пришлось вам не понравилась, поэтому вы "профилонили" и исчезли".



Широко распространенное письмо было адресовано Нетаниягу после его выступления, в котором он обвинил предыдущее правительство в ответственности за ситуацию с безопасностью, а также упомянул о таком явлении, как отказ от службы в резерве.



"Вы отказали дорогим резервистам, которые заявили, что ради диктатора они не желают продолжать служить добровольцами и рисковать жизнью", - пишет в своем письме Райзман. "По сообщениям прессы, вы также объявили выговор начальнику Генштаба. Министр в вашем правительстве назвала павших воздушных бойцов подонками. Вы не уволили ее. Ваше молчание делает вас соучастником ее злобных слов".



По поводу службы в резерве Рейзман написал, что когда он командовал Нетаниягу в резервном батальоне, "мы прогибались под бременем, и каждый из ваших друзей, молодых или старых, отслужил 40-70 резервных дней в году, некоторые даже специально приезжали из-за границы. Ты отслужил нулевое количество резервных дней, поэтому я исключил тебя из состава подразделения".



Райзман также сравнивает Нетаниягу с резервистами, говоря, что "в отличие от вас, резервисты, которых вы атакуете, отслужили резервные дни без отговорок и уверток, и они не являются отказниками. Отказником являетесь вы. Вы отказываетесь остановить посягательства на демократию и ЦАХАЛ".