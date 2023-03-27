



Бывший глава Моссада посоветовал Нетаниягу сегодня же уйди в отставку

Бывший глава Моссада Тамир Пардо призвал премьер-министра Нетаниягу немедленно уйти в отставку со своего поста.



Пардо выступил на митинге руководителей бывшего силового ведомства против правовой реформы: "Премьер-министр, если в вас осталась хоть капля самоуважения к вашим избирателям, уходите в отставку сейчас. Не завтра, а сегодня вечером. Вчера вы совершили недопустимый поступок. Министр обороны пытался не дать вам поставить под угрозу безопасности Израиля. То же самое он говорил вам несколько месяцев назад. Он просил поговорить с народом. Вместо этого вы сбежали в Лондон на целые выходные".



"О чем вы думали, когда формировали это правительство? Вы же знаете как устроена система. Когда вы приняли закон о гражданстве, вы вонзили нож в спину многих людей в разведке и других силовых структурах", — добавил Пардо.