



Бюджет "Ликуд" на разъяснительную кампанию по правовой реформе - 8500 шекелей

Через неделю после пресс-конференции министра юстиции Левина, на которой он представил судебную реформу, "Ликуд" выделил всего 8500 шекелей на кампанию по информированию общественности, пишет Israel Hayom.



Сколько рекламы можно купить на эту сумму денег? Сколько плакатов можно напечатать? Сколько профессионалов можно нанять всего за 8500 шекелей? Ответ - нисколько. Эта сумма едва покрывает расходы на печать нескольких листовок. Только теперь еще 200 000 шекелей были выделены на ознакомление общественности с судебной реформой, что само по себе является шуткой, когда на карту поставлено такое важное политическое решение.



Медиа-провал "Ликуда" имел огромные масштабы. Реформа, состоящая из десятков разделов, подкрепленных юридическими аргументами, была запущена без какой-либо подготовительной медийной работы из опасений, что ее части могут просочиться в прессу. Никаких предварительных переговоров с журналистами и редакторами не проводилось, не составлялись списки интервьюируемых, которые могли бы высказаться за реформу, не готовилась реклама и, кроме всего прочего, не готовился план ее представления общественности. Ничего этого не было.



Только в минувший понедельник, через полтора (!) месяца после оглашения реформы, в Министерстве общественной дипломатии наконец-то нашли типографию, а представителям "Ликуд" вручили тезисы министра общественной дипломатии Галит Дисталь Атбариан и попросили использовать термин "реформа для укрепления демократии".



Ави Дихтер недавно заявил, что "Ликуд" еще не провел ни одного углубленного заседания для обсуждения реформы. Семнадцать министров "Ликуд" почти не говорили об этом. Некоторые из них недостаточно информированы, другие предпочли избежать конфронтации, а третьи решили дать интервью только по вопросам, входящим в компетенцию их министерств. Вряд ли это рецепт успеха, и это точно не лучший способ представить реформу общественности.