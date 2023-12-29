



Броня танка Leopard 2A6 спасает жизни украинских солдат

В видеоролике, размещенном украинским телевидением 27 декабря 2023 года, украинские солдаты рассказали о своем непосредственном опыте использования танка Leopard 2A6 немецкого производства, броня которого не была пробита противотанковой управляемой ракетой, что спасло жизнь украинскому экипажу.



По словам украинских солдат, танк Leopard 2A6 получил прямое попадание в лоб от российской противотанковой управляемой ракеты. В ситуации, которая могла легко обернуться трагедией, передовая броня "Леопарда" оказалась непробиваемой.



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Этот случай подчеркивает эффективность конструкции Leopard 2A6 и его важнейшую роль на поле боя. Известный своей прочной броней и превосходной огневой мощью, танк Leopard доказал, что является грозным подспорьем для украинских войск в войне с Россией. Способность танка выдержать такое прямое и мощное попадание заслужила похвалу военных экспертов и рассматривается как значительное повышение боевого духа и боеспособности украинских военных.

