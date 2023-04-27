



Британские депутаты предложили объявить "Вагнер" террористической организацией

Группа депутатов британского парламента выступила с призывом объявить ЧВК "Вагнера" террористической организацией в связи с деструктивной ролью, которую она ведет в Судане. Об этом сообщает The Telegraph.



Доклад с соответствующим запросом, адресованный правительству межпартийной парламентской группы по Судану и Южному Судану, был представлен в среду.



"Соединенному Королевству следует оценить последствия деятельности группы "Вагнера" и российское влияние в Дарфуре, Судане и Сахеле. Необходимо объявить группу "Вагнера" террористической организацией и ввести целевые санкции", - говорится в документе.



Согласно отчету, конкурирующие суданские генералы, которые в настоящее время борются за власть, входят в число бенефициаров поддержки ЧВК "Вагнера". Доказательства, приведенные в докладе, также свидетельствуют о том, что Россия вступила в сговор с военным руководством Судана, что позволило миллиардам долларов золотом обойти суданское государство.



Также сообщается, что боевики "Вагнера" снабжали суданских боевиков ракетами класса "земля-воздух" в их битве за контроль над государством против лидера Судана генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана.

