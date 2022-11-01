Новости » Политика
Британия запретит импорт сжиженного природного газа из РФ
01.11.2022 22:04 Юлия Фрилис

Британия запретит импорт сжиженного природного газа из РФ

Великобритания запретит импорт сжиженного природного газа из России

С начала 2023 года правительство Великобритании вводит бан на ввоз сжиженного природного газа (СПГ, англ. – LNG), об этом сообщили в МИД.

"Великобритания прекращает весь импорт российского сжиженного природного газа и поддерживает страны во всем мире в снижении их собственной зависимости", - говорится в заявлении.

Кроме того, страна ввела запрет на экспорт почти 700 товаров, критических для экономики России.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы