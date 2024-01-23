



Британия введет новые санкции против хуситов

Великобритания в ближайшие дни объявит о новых санкциях против хуситов.



Такое заявление в ответ на продолжающиеся атаки на корабли в Красном море сделал премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак.



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"Мы собираемся использовать самые эффективные средства, имеющиеся в нашем распоряжении, чтобы лишить хуситов финансовых ресурсов, которые используются для финансирования этих атак", - сказал он.



По словам Сунака, Британия тесно сотрудничает с США и планирует объявить о новых санкционных мерах в ближайшие дни. Он добавил, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон планирует отправиться на Ближний Восток на этой неделе.