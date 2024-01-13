



Британия обратилась к Ирану с требованием из-за хути и Хизбаллы

Великобритания призвала Иран немедленно заставить йеменских хути прекратить нападения на корабли в Красном море.



По данным The Telegraph, такое заявление сделал министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс.



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"Вы должны заставить хути, "Хизбаллу" и других своих сателлитов в Ираке и Сирии, прекратить свою деятельность, потому что у всего мира терпение уже на исходе", - предупредил он..