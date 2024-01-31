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Британия намерена отправить авианосец в Красное море
31.01.2024 07:36 Алина Груднева

Британия намерена отправить авианосец в Красное море

Великобритания намерена отправить отправить один из двух своих авианосцев в Красное море для сдерживания атак хуситов. 

По данным The Telegraph, такое заявление сделал министр по делам ВС Британии Джеймс Хиппи. 

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Уточняется, что британская ударная группа на боевом дежурстве может заменить американский авианосец USS Dwight D. Eisenhower. 

Великобритания имеет два авианосца, предназначенных для перевозки истребителей F-35. Одним из них является HMS Prince of Wales. Второй - HMS Queen Elizabeth, который уже однажды участвовал в боевых действиях.

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