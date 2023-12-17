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Британия и ФРГ требуют “стабильного” прекращения огня в Газе
17.12.2023 08:59 Алина Груднева

Британия и ФРГ требуют “стабильного” прекращения огня в Газе

Великобритания и Германия требуют стабильного прекращения огня между Израилем и Газой, которое продлится на много поколений.

Совместную статью опубликовали министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и его немецкая коллега Аннелена Бербок в газете "Sunday Times". 

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"Нашей целью не может быть просто прекращение боевых действий сегодня. Перемирие должно соблюдаться днями, годами, поколениями", - отметили министры.

По словам глав МИД, они поддерживают прекращение огня, но только в том случае, "если оно будет стабильным".

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