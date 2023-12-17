



Британия и ФРГ требуют “стабильного” прекращения огня в Газе

Великобритания и Германия требуют стабильного прекращения огня между Израилем и Газой, которое продлится на много поколений.



Совместную статью опубликовали министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и его немецкая коллега Аннелена Бербок в газете "Sunday Times".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Нашей целью не может быть просто прекращение боевых действий сегодня. Перемирие должно соблюдаться днями, годами, поколениями", - отметили министры.



По словам глав МИД, они поддерживают прекращение огня, но только в том случае, "если оно будет стабильным".