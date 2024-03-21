Новости » Политика
Боррель попросил не преувеличивать по поводу атаки России на ЕС
21.03.2024 18:00 MIGnews.com

Боррель попросил не преувеличивать по поводу атаки России на ЕС

The Guardian процитировала главу европейской дипломатии:
 
"Призывы к европейским лидерам осознавать проблемы, с которыми они сталкиваются, хороши, но нам не нужно и преувеличивать. Война не является неизбежной. Я слышал, как некоторые голоса говорили, что война неизбежна. Ну, слава богу, это не скоро. Мы живем в мире, мы поддерживаем Украину, мы не участвуем в этой войне, мы просто поддерживаем Украину и должны готовиться к будущему, наращивая обороноспособность нашей промышленности, но не пугайте людей без надобности, война не неизбежна. Что является неизбежным, так это необходимость поддержки Украины", — сказал Жозеп Боррель.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы