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Боррель: ЕС не против направить прибыль от активов РФ для помощи Украине
19.03.2024 08:32 Mignews

Боррель: ЕС не против направить прибыль от активов РФ для помощи Украине

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил о сильной поддержке среди стран ЕС идеи использования доходов от российских активов в пользу Украины. 

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На брифинге после заседания Совета ЕС он отметил, что основная задача ЕС сейчас заключается в конфискации прибыли от замороженных активов РФ и ее направлении на поддержку Украины, поддержки ее оборонного комплекса Украины, и Боррель уверен в такой возможности. 

Поэтому глава дипломатии ЕС планирует подать предложение и работать с Еврокомиссией для одобрения регламента Совета ЕС перед саммитом. Он также отметил, что хотя по этому вопросу было "мощное единодушие", полный консенсус еще не достигнут. Предложение будет представлено странам ЕС в ближайшие дни.

Ранее в Польше предложили пустить замороженные активы РФ на оружие для Украины.

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