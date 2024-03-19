



Боррель: ЕС не против направить прибыль от активов РФ для помощи Украине

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил о сильной поддержке среди стран ЕС идеи использования доходов от российских активов в пользу Украины.



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На брифинге после заседания Совета ЕС он отметил, что основная задача ЕС сейчас заключается в конфискации прибыли от замороженных активов РФ и ее направлении на поддержку Украины, поддержки ее оборонного комплекса Украины, и Боррель уверен в такой возможности.



Поэтому глава дипломатии ЕС планирует подать предложение и работать с Еврокомиссией для одобрения регламента Совета ЕС перед саммитом. Он также отметил, что хотя по этому вопросу было "мощное единодушие", полный консенсус еще не достигнут. Предложение будет представлено странам ЕС в ближайшие дни.



Ранее в Польше предложили пустить замороженные активы РФ на оружие для Украины.