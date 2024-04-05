



"Больше никаких оправданий": Германия добивается от Израиля помощи Газе

У Израиля "больше нет оправданий", чтобы задерживать поступление помощи в Газу, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после того, как сегодня рано утром правительство объявило, что откроет больше маршрутов для доставки помощи в анклав на фоне продолжающейся войны с террористической группировкой ХАМАС.



"Жителям Газы сейчас нужен любой пакет помощи... Мы ожидаем, что израильское правительство быстро выполнит свои заявления", - написала Баербок на сайте X. "Больше никаких оправданий".



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Канцелярия премьер-министра объявила о немедленных шагах по улучшению гуманитарной ситуации в Газе после смертоносного удара по конвою World Central Kitchen в начале этой недели и напряженного разговора президента США Джо Байдена с премьер-министром Биньямином Нетаниягу прошлой ночью.

