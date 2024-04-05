Новости » Политика
"Больше никаких оправданий": Германия добивается от Израиля помощи Газе
05.04.2024 14:58 MIGnews.com

"Больше никаких оправданий": Германия добивается от Израиля помощи Газе

У Израиля "больше нет оправданий", чтобы задерживать поступление помощи в Газу, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после того, как сегодня рано утром правительство объявило, что откроет больше маршрутов для доставки помощи в анклав на фоне продолжающейся войны с террористической группировкой ХАМАС.

"Жителям Газы сейчас нужен любой пакет помощи... Мы ожидаем, что израильское правительство быстро выполнит свои заявления", - написала Баербок на сайте X. "Больше никаких оправданий".

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Канцелярия премьер-министра объявила о немедленных шагах по улучшению гуманитарной ситуации в Газе после смертоносного удара по конвою World Central Kitchen в начале этой недели и напряженного разговора президента США Джо Байдена с премьер-министром Биньямином Нетаниягу прошлой ночью.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы