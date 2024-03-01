



Bloomberg: Великобритания призывает Германию дать Украине "Taurus"

Правительство Великобритании в частном порядке призвало Германию предоставить правительству в Киеве ракеты "Taurus" большой дальности, поскольку Лондон выразил раздражение по поводу комментариев канцлера Германии Олафа Шольца по поводу британской активности в Украине.



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По словам людей, знакомых с этим вопросом, высокопоставленные британские министры и официальные лица неоднократно давали понять Германии, что Украина остро нуждается в ракетах "Taurus". Великобритания предложила решения проблемы сопротивления Берлина их отправке, включая сделку по обмену, согласно которой Великобритания поставит Киеву больше своих собственных ракет "Storm Shadow", а Германия затем пополнит запасы Великобритании запасными ракетами большой дальности.



Германия должна прекратить оправдываться, сказал один британский чиновник, который говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить частные разговоры между странами.



"Поведение Шольца показало, что с точки зрения безопасности Европы он не тот человек, на не той работе и не в то время", – аявил в четверг бывший министр обороны Бен Уоллес газете "Evening Standard".



На этой неделе Шольц исключил возможность отправки ракет "Taurus" в Украину, утверждая, что это будет означать, что Германия станет стороной войны с Россией.



На встрече с гражданами Дрездена в четверг Шольц объяснил свои доводы тем, что Германия не может предоставить Украине "оружие с дальностью действия 500 км (310 миль), которое при неправильном использовании может поразить цель в Москве". Он добавил: "Мы должны быть уверены, что знаем, где он приземлится", предположив, что единственный способ сделать это – привлечь немецких военных для помощи в наведении на цель.



Это говорит о более широком споре, который разгорелся между Великобританией и Германией по поводу очевидного упоминания Шольца на этой неделе о том, что британские и французские войска помогают украинцам в использовании систем вооружения большой дальности против российских целей.



"То, что делают британцы и французы в плане контроля целей и сопутствующего контроля целей, не может быть сделано в Германии", – заявил Шольц в понедельник.



Некоторые британские законодатели восприняли эти высказывания как публичный комментарий Шольца по поводу секретной деятельности британских солдат в Украине.



"Небольшое количество личного состава поддерживает Вооруженные силы Украины", – заявил во вторник пресс-секретарь премьер-министра Риши Сунака Дэйв Парес, не вдаваясь в подробности.