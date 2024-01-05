



Ближневосточное турне: Блинкен уже в Турции

Вечером, 5 января, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Турцию.



С этой страны он начал своей четвертый тур по Ближнему Востоку с момента начала войны между Израилем и ХАМАСом.



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Ожидается, что Блинкен встретится с турецким коллегой Хаканом Фиданом и президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Их встречи состоятся в Стамбуле 6 января.



После этого глава Госдепа отправится в Грецию. Его поездка в Израиль запланирована на 8 января.