Новости » Политика
Ближневосточное турне: Блинкен уже в Турции
05.01.2024 18:38 Алина Груднева

Ближневосточное турне: Блинкен уже в Турции

Вечером, 5 января, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Турцию.

С этой страны он начал своей четвертый тур по Ближнему Востоку с момента начала войны между Израилем и ХАМАСом.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Ожидается, что Блинкен встретится с турецким коллегой Хаканом Фиданом и президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Их встречи состоятся в Стамбуле 6 января.

После этого глава Госдепа отправится в Грецию. Его поездка в Израиль запланирована на 8 января.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы