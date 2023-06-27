Бизнес-джет Пригожина прилетел в Беларусь
Бизнес-джет главного "вагнеровца" Евгения Пригожина прилетел из российского города Ростов-на-Дону в Беларусь, еще один самолет прилетел туда из Санкт-Петербурга. Эту информацию подтвердил "Беларускі Гаюн" со ссылкой на данные Flight Radar.
Самолет Евгения Пригожина (регистрационный номер RA-02795) совершил посадку на военном аэродроме Мачулищи под Минском в 07:40.
Еще один самолет прилетел из России: бизнес-джет BAe 125-800B с регистрационным номером RA-02878 вылетел из Санкт-Петербурга и приземлился на военном аэродроме Мачулищи в 07:58.
Как известно, 25 июня, после мятежа ЧВК "Вагнера" в РФ, самолет Пригожина летал из Санкт-Петербурга в Ростов и обратно. Вероятно, самолет забрал главаря "вагнеровцев", так как еще вечером 24 июня Пригожина видели на выходе из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону.