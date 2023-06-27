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Бизнес-джет Пригожина прилетел в Беларусь
27.06.2023 09:22 Mignews.ua | фото: скриншот

Бизнес-джет Пригожина прилетел в Беларусь

Бизнес-джет главного "вагнеровца" Евгения Пригожина прилетел из российского города Ростов-на-Дону в Беларусь, еще один самолет прилетел туда из Санкт-Петербурга. Эту информацию подтвердил "Беларускі Гаюн" со ссылкой на данные Flight Radar.

Самолет Евгения Пригожина (регистрационный номер RA-02795) совершил посадку на военном аэродроме Мачулищи под Минском в 07:40.
 

 
Еще один самолет прилетел из России: бизнес-джет BAe 125-800B с регистрационным номером RA-02878 вылетел из Санкт-Петербурга и приземлился на военном аэродроме Мачулищи в 07:58.


 
Как известно, 25 июня, после мятежа ЧВК "Вагнера" в РФ, самолет Пригожина летал из Санкт-Петербурга в Ростов и обратно. Вероятно, самолет забрал главаря "вагнеровцев", так как еще вечером 24 июня Пригожина видели на выходе из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. 

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