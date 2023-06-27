



Бизнес-джет Пригожина прилетел в Беларусь

Бизнес-джет главного "вагнеровца" Евгения Пригожина прилетел из российского города Ростов-на-Дону в Беларусь, еще один самолет прилетел туда из Санкт-Петербурга. Эту информацию подтвердил "Беларускі Гаюн" со ссылкой на данные Flight Radar.



Самолет Евгения Пригожина (регистрационный номер RA-02795) совершил посадку на военном аэродроме Мачулищи под Минском в 07:40.





Еще один самолет прилетел из России: бизнес-джет BAe 125-800B с регистрационным номером RA-02878 вылетел из Санкт-Петербурга и приземлился на военном аэродроме Мачулищи в 07:58.