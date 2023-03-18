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Беспорядки на демонстрации против Бен-Гвира: есть задержанные
18.03.2023 12:17 Алина Груднева

Беспорядки на демонстрации против Бен-Гвира: есть задержанные

На акции протеста против министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира в деревне Кфар Ория недалеко от Бейт-Шемеша устроили беспорядки.

Полиция арестовала подозреваемого, который бросал камни в протестующих.

Более того, задержаны двое демонстрантов, подозреваемых в хулиганстве.

Напомним, что ранее некоторые жители мошава атаковали протестующих, облили их огнетушителем и бросили в них дымовые гранаты и петарды, из-за чего загорелось дерево. Правоохранители разделили протестующих.
 

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