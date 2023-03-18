



Беспорядки на демонстрации против Бен-Гвира: есть задержанные

На акции протеста против министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира в деревне Кфар Ория недалеко от Бейт-Шемеша устроили беспорядки.



Полиция арестовала подозреваемого, который бросал камни в протестующих.



Более того, задержаны двое демонстрантов, подозреваемых в хулиганстве.



Напомним, что ранее некоторые жители мошава атаковали протестующих, облили их огнетушителем и бросили в них дымовые гранаты и петарды, из-за чего загорелось дерево. Правоохранители разделили протестующих.

