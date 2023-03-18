Беспорядки на демонстрации против Бен-Гвира: есть задержанные
На акции протеста против министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира в деревне Кфар Ория недалеко от Бейт-Шемеша устроили беспорядки.
Полиция арестовала подозреваемого, который бросал камни в протестующих.
Более того, задержаны двое демонстрантов, подозреваемых в хулиганстве.
Напомним, что ранее некоторые жители мошава атаковали протестующих, облили их огнетушителем и бросили в них дымовые гранаты и петарды, из-за чего загорелось дерево. Правоохранители разделили протестующих.