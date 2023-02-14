



Беннет: заморозить законодательные процессы по правовой реформе на неделю

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет предложил поставить на паузу законодательные процессы, связанные с правовой реформой, на неделю.



Об этом он сказал в интервью 12-му каналу израильского ТВ.



Беннет, ушедший из политики, считает, что разногласия между коалицией и оппозицией относительно условий переговоров можно легко преодолеть.



Он отметил, что перерыв в законодательных процессах нужен, пока обе стороны ведут переговоры, тем более, что для коалиция это будет небольшая уступка, поскольку следующее голосование состоится, примерно, через неделю.



"Нам нужно реформировать систему правосудия, но не бросаться из одной крайности в другую. Нам нужно сказать "да" инициативе президента", — сказал он, имея в виду предложение Ицхака Герцога по компромиссному соглашению, состоящее из пяти пунктов.