



Пять принципов Герцога для переговоров по правовой реформе

Президент Израиля Ицхак Герцог в своем специальном обращении к нации озвучил пять основных принципов, которые послужат основой для переговоров относительно правовой реформы.



В ходе выступления он похвалил демонстрантов, назвав их патриотами, реализующими право на протест и полностью преданными судьбе страны.



"Мы все чувствуем, что находимся на грани жестких столкновений. Внешние угрозы намного больше. Насилие любого рода — и особенно в отношении государственных служащих — это красная черта, которую мы не должны пересекать", - сказал он.



По словам Герцога, баланс между всеми тремя ветвями власти имеет решающее значение. У президента "глубокую обеспокоенность" вызывает правительственный пакет изменений в судебной системе в его нынешнем формате. По его мнению, эти меры "могут нанести ущерб демократическим институтам Государства Израиль".



БАГАЦ Герцог назвал "гордостью страны", подчеркнул, что миллионы граждан наряду с евреями диаспоры и сторонниками Израиля по всему миру видят в реформе "реальную угрозу израильской демократии". Президент убежден, что можно достигнуть компромисса посредством диалога, основой которого станут пять основных пунктов.



Первый — это закон, разъясняющий полномочия БАГАЦа по судебному надзору за неосновными законами, наряду с законодательством, позволяющим Кнессету отменять решения суда путем большинства.



Второй - снизить нагрузку с судебной системы. Для этого он предложил правительству и главе БАГАЦа определиться с соответствующими мерами.



Третий - повысить эффективность судебной системы, чтобы повысить в ней доверие общества. Президент намерен попросить министра юстиции Ярива Левина и председателя БАГАЦа Эстер Хайют достичь соглашения, "которое положит конец бесконечным задержкам правосудия и волоките".



Четвертый - изменить структуру комиссии по назначениям судей, чтобы ни одна из сторон не имела автоматического большинства. По мнению Герцога, все ветви власти будут иметь равное представительство в комиссии, наряду с другими фигурами, которые будут назначаться "по согласованию".



Пятый - определить границы "принципа разумности" на основе диалога, к которому приходится прибегать в случаях "крайней неразумности". По мнению президента, все стороны могут прийти к соглашению и по этому вопросу.